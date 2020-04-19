» "الحديدي" تكشف : أسوأ ما يواجهه الطبيب المصري

19 أبريل 2020 - 11:44 م

علقت الإعلامية لميس الحديدي على دور الأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا في مصر، قائلة: "منظمة الصحة العالمية أكدت أن 13% من المصابين بالفيروس ينتمون إلى أطقم الأطباء والتمريض"، مشيرة إلى أنهم رغم تعرضهم لمخاطر الإصابة لكنهم لم ولن يتخلوا أبداً على رسالتهم المقدسة.



وتابعت عبر برنامجها القاهرة الآن المذاع على فضائة العربية "الحدث"، قائلة: "أن فيروس كورونا ليس هو الخطر الوحيد الذي يهدد هذه الاطقم الطبية لكن الأسوأ هو التنمر المجتمعي من بعض الجهلاء مما يسبب لهم الأذى بشكل أكثر لو أصيبوا بالفيروس".



وأوضحت لميس الحديدي: "التنمر ده لازم يتوقف تماما.. لو الدكتور قعد في البيت والممرضة لم تسهر على رعايتك من سيقوم بعلاجك".









