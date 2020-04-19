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ضبط شخص عزل نفسه في مطعم 4 أيام

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شهدت الولايات المتحدة واقعة طريفة عندما ألقت الشرطة القبض على رجلا اقتحم مطعما مغلقا بسبب الحظر المفروض نتيجة تفشي فيروس كورونا وعزل نفسه به لمدة 4 أيام، مستهلكا طعاما وشرابا تقدر قيمته بآلاف الدولارات .

وبحسب شبكة «فوكس نيوز»، ألقت الشرطة في مدينة «نيو هيفن» بولاية كونيتيكت الأميركية، هذا الأسبوع، القبض على رجل يدعى لويس أنخيل أورتيز ويبلغ من العمر 42 عاما، داخل مطعم تم إغلاقه مؤقتاً بسبب انتشار فيروس كورونا .

ووفقا للشرطة، «استهلك الرجل طعاما وشرابا تقدر قيمته بعدة آلاف من الدولارات، مستمتعا بهم بشكل مجاني ».

من جانبه، قال مدير المطعم المغلق إنه «توقف أمام زجاج مطعمه، وفوجئ برؤية شخص ينام بداخله، فقام باستدعاء الشرطة ».

وأوضحت الشرطة أن «الرجل يواجه تهمة السطو والسرقة، ولا يزال محتجزا لأنه لم يستطع دفع غرامة بمبلغ 12500 دولار، وتم تحويله إلى جلسة استماع في محكمة نيو هيفن العليا، لتحديد مصيره ».


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