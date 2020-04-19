رواية مؤثرة من طبيب عن مصابة معاقة ذهنيا

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طبيب

أسوان

الأولى

كرونا

روى الدكتور سامح سمير، طبيب بمستشفى عزل أسوان، تفاصيل انضمامه لفريق عمل مستشفى العزل الطبي هو و4 أطباء آخرين يوم 20 مارس الماضي، قائلاً: "الحمد لله أبلينا بلاءً حسنا".

وأضاف "سمير"، خلال لقاء خاص عبر سكايب ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، بأنه لم يتردد لحظة في الانضمام لفريق مستشفى العزل، وأن من أكثر المواقف التي أثرت فيه أثناء عمله كانت حالة لأم وابنتها مصابين بالكورونا، وكانت الابنة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم فصلهما، ولم يقيما في غرفة واحدة".

وتابع: "حالة الأم تحسنت قبل ابنتها، واضطروا إلى نقل الأم إلى دور آخر بالمستشفى بعيدًا عن ابنتها، وهو ما كان أصعب على الأم والابنة".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة.

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