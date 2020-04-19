بسمة وهبة: عبدالله الشريف عامل متدين ورايح يراود بنت صغيرة عن نفسها

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عبدالله الشريف
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عبدالله الشريف

شنت الإعلامية بسمة وهبة - مقدمة برنامج "كل يوم" - هجوما شرسا على عبدالله الشريف بعد ظهور تسريبات غير لائقة له.

وقالت "بسمة" في برنامجها: عبدالله ترتر هو اللقب الجديد اللي أخده من الجمهور ، سنين قاعد يتكلم عن العفة وعدم الاختلاط وظهر على حقيقته وهو عايز يعمل علاقىة مع بنت عندها 20 سنة وبيراودها عن نفسها .

وأضافت: الغريب إن فيه ناس مصدومة في تسريباته لأنهم بيصدقوا أي حد شبه عبدالله رغم إن تجاربنا مع الإسلاميين المزيفين أثبتت لينا إن أخلاقهم مجرد ديكور.

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