بسمة وهبة: عبدالله الشريف عامل متدين ورايح يراود بنت صغيرة عن نفسها

أحمد عادل شعبان
شنت الإعلامية بسمة وهبة - مقدمة برنامج "كل يوم" - هجوما شرسا على عبدالله الشريف بعد ظهور تسريبات غير لائقة له.
وقالت "بسمة" في برنامجها: عبدالله ترتر هو اللقب الجديد اللي أخده من الجمهور ، سنين قاعد يتكلم عن العفة وعدم الاختلاط وظهر على حقيقته وهو عايز يعمل علاقىة مع بنت عندها 20 سنة وبيراودها عن نفسها .
وأضافت: الغريب إن فيه ناس مصدومة في تسريباته لأنهم بيصدقوا أي حد شبه عبدالله رغم إن تجاربنا مع الإسلاميين المزيفين أثبتت لينا إن أخلاقهم مجرد ديكور.
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