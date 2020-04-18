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إقامة صلاة الجمعة في دولة إسلامية رغم الحظر

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إقامة صلاة الجمعة في دولة إسلامية رغم الحظر
إقامة صلاة الجمعة في دولة إسلامية رغم الحظر
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عبد القادر وحيد- متابعات

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بالرغم من التحذيرات المستمرة بضرورة الالتزام بالحجر المنزلي، قام باكستانيون بأداء صلاة الجمعة أمام أحد المساجد المغلقة بسبب فيروس كورونا.

واجتمع العشرات للصلاة في المساجد أمس الجمعة، وذلك بالرغم من انتشار عناصر الشرطة وتحذيرات الحكومة من احتمال تعرضهم للإصابة بالوباء.

ويتوقع أن تحرر الشرطة محاضر ضد الأئمة الذين سمحوا للمصلين بالتجمع في مساجدهم، خاصة مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد.

وبحسب آخر الإحصاءات فإن إجمالي الحصيلة وصلت إلى 7025 حالة إصابة و135 حالة وفاة.

يذكر أنه كان قد انتشر مقطع فيديو يظهر ملاحقة جماعية من بعض المواطنين لسيارة شرطة في مدينة كراتشي الباكستانية، والتي حاولت إغلاق مسجد لفيروس كورونا.

وكانت الإعلامية الجزائرية حسينة أوشان نشرت مقطع الفيديو على حسابها في تويتر معلقة بقولها: "يحدث في باكستان.. كراتشي حشد غاضب من الناس يلاحق سيارة شرطة بعد أن حاولت السلطات إغلاق مسجد محلي كجزء من قواعد التباعد الاجتماعي لمكافحة كورونا".


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