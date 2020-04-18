قرار عاجل من الملك سلمان بشأن هذا الأمر

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وكالات- الدويني فولي

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ولى العهد

أمر ملكى

النقل السعودي

وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على استئناف عمل مركبات الأجرة العامة من خلال تطبيقات التوصيل، خلال فترات السماح في المدن التي لا يطبق بها الحظر الكلي للتجول.
وأوضح وزير النقل السعودي المهندس صالح الجاسر، أن "فريق عمل متخصص ضم جهات عدة وضع ضوابط محددة ومقننة، بعد صدور الموافقة الملكية باستئناف عمل مركبات الأجرة العامة مع تطبيقات توجيه المركبات، خلال فترات السماح في المدن التي لا يطبق بها الحظر الكلي للتجول"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأضاف أن هذا القرار "جاء لضمان الأخذ بالاعتبار أعلى معايير السلامة حفاظاً على صحة الركاب والسائقين"، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للنقل سوف تعلن عن هذه الضوابط.
وأعرب وزير النقل السعودي، عن "شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، على الموافقة على عمل سائقي مركبات الأجرة مع تطبيقات توصيل الطلبات خلال فترة جائحة كورونا كحالة إستثنائية وفق الاشتراطات والمتطلبات التي تضعها الجهات المعنية بتنظيم هذا النشاط حالياً وسوف يتم الإعلان عنها".
وأكد الجاسر، أن "هذه القرارات تأتي تقديرا من القيادة لوضع منشآت القطاع الخاص التي تأثرت أعمالهم بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنها منشآت قطاع الأجرة ولدعم العمل في تطبيقات توصيل الطلبات التي يعول عليها كثيرا في هذه الظروف خاصة في أوقات الذروة".



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