وزير صيني لـ"السيسي": "الصديق وقت الضيق"

18 أبريل 2020 - 08:57 ص

قدم لي دونج، الوزير المفوض للسفارة الصينية في مصر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "متشكرين لمصر، وتربطنا بمصر علاقة متميزة، فالصديق وقت الضيق".



وأضاف"لي دونج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن مصر دولة صديقة للصين، وشرف لنا أن نرسل هدية لمصر وشعبها".



وتابع: "مصر وقفت إلى جانب الصين في بداية أزمة كورونا وساعدتها واليوم نحن نرد الجميل لها".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى مساء الجمعة.

