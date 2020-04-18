فرنسا.. 761 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 18 ألفا و681

18 أبريل 2020 - 12:10 ص

أعلنت فرنسا، الجمعة، ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 18 ألفا و681، إثر تسجيل 761 حالة خلال آخر أربع وعشرين ساعة.



وذكر المدير العام لوزارة الصحة جيروم سالومون، في مؤتمر صحفي بالعاصمة باريس، أن البلاد سجلت 3 آلاف و914 إصابة، لترتفع الحصيلة إلى 168 ألفا و241.

وأضاف سالومون، أن 31 ألفا و190 مصابا يتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات، منهم 6 آلاف و227 بوحدات العناية المركزة.

وأشار إلى تعافي 1608 أشخاص، لترتفع الحصيلة إلى 34 ألفا و420.

وتحل فرنسا رابعا في قائمة وفيات كورونا عالميا، بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.