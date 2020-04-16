بأمر الملك سلمان.. نجاح جميع الطلاب بدون امتحانات

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أكد وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن القيادة اتخذت قرارًا بنجاح جميع الطلاب ، ونقلهم للصف الذي يلي الصفوف التي يدرسون فيها، بسبب الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة بسبب أزمة فيروس كورونا.

وكتب وزير التعليم السعودي عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً : استمراراً لجهود القيادة في التعامل مع الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، وحيث تم استكمال المناهج الدراسية عن بُعد بجهود مشكورة من معلمينا والإداريين؛ فقد قررت الوزارة نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية، واستمرار عمليات التعلم.

كان الدكتور محمد العبد العالى المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية قد أعلن أنه تم تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 6380 حالة، موضحا أن حالات الشفاء داخل المملكة وصلت إلى 990 حالة، وإجمالى الوفيات 83 حالة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى لوزارة الصحة اليوم الخميس، أنه تم وجيه رسائل توعوية لمساكن العمال بأكثر من لغة، لافتا إلى أن مساكن العمال ضمن "الأماكن الخطرة" بالنسبة لاحتمالات الانتشار.


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