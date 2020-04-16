» تناول «الأسبرين» مرة واحدة أسبوعيًا يقلل خطر الإصابة بالسرطان

16 أبريل 2020 - 08:24 م

قالت دراسة حديثة إن تناول الأسبرين مرة واحدة في الأسبوع يمكن أن يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان بنحو 40 في المائة تقريبًا.

وتم ربط الأسبرين بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، لكن الدراسة الجديدة تظهر أنه قد يكون له تأثير مماثل على أشكال أخرى من المرض. وتقلل أيضًا من خطر الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي الأخرى، ومن بينها سرطان الحلق والمعدة والمريء وسرطان الأمعاء.

وقام العلماء بتحليل الأدلة المقدمة من قبل 114 دراسة عن سرطانات الجهاز الهضمي المختلفة. وأظهرت النتائج أن الاستخدام المنتظم للأسبرين، من قرص واحد إلى قرصين في الأسبوع، يمكن أن يؤدي إلى تراجع خطر الإصابة بالسرطان بشكل كبير، باستثناء واحد.

وقلل تناول الأسبرين خطر الإصابة بسرطان القلب المعدي (الرابط بين المعدة والمريء) وسرطان الكبد والمرارة (الكبد والمرارة والقنوات الصفراوية) بنسبة 39 في المائة.

كما قلل خطر الإصابة بسرطان المريء بنسبة الثلث وسرطان الأمعاء بنسبة الربع. وانخفض خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة 36 في المائة، وسرطان البنكرياس بنسبة 22 في المائة، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

مع ذلك، لم يثبت البحث وجود صلة لانخفاض سرطان الرأس والعنق. ودرس فريق البحث تأثير جرعة الأسبرين ومدتها على سرطان الأمعاء. ووجد أن تناول جرعة يومية (500 ملج) يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء إلى النصف، وهذا التأثير يمكن أن يستمر حتى عقد من الزمان.

وتعد الدراسة التي نشره في مجلات "حوليات الأورام"، هي الأكبر والأكثر شمولية في بحث العلاقة بين سرطانات الجهاز الهضمي والأسبرين.

وقال الدكتور كارلو لا فيكيا، مؤلف كبير من جامعة ميلانو: "إن نتائج سرطان البنكرياس وسرطان الجهاز الهضمي قد يكون لها آثار على الوقاية من هذه الأمراض الفتاكة للغاية. من المرجح أن يحصل الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بالمرض على أكبر قدر من الفوائد من الأسبرين".