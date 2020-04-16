السعودية تتخطى الـ500 إصابة بكورونا في ساعات

16 أبريل 2020 - 04:01 م

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 518 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية لها، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 6380 حالة، بينها 5307 حالات نشطة، منها 71 حالة حرجة تتلقى الرعاية المكثفة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، في المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة تراوحت أعمارهم بين 35 إلى 89 عاماً، معظمهم يعانون أمراض مزمنة، ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات في المملكة إلى 83 حالة.

وأشار الصحة إلى تعافي 59 حالة جديدة من المرض ليرتفع إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 990 حالة.

وأوضح أن مساكن العمال ضمن "الأماكن الخطرة" بالنسبة لاحتمالات الانتشار، مشيرة إلى أنه تم توجيه رسائل توعوية لمساكن العمال بأكثر من لغة.