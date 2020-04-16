دولة عربية تعلن عودة حركة الطيران في هذا الموعد

16 أبريل 2020 - 11:53 ص

أعلنت شركة "الاتحاد للطيران" الإماراتية، أنها ستستأنف رحلات نقل الركاب بشكل جزئي في شهر مايو المقبل، بعد تعليقها كإجراء لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة توني دوجلاس، اليوم الخميس، إن الشركة التي تتخذ من أبوظبي مقر لها، تحظى بدعم كامل من المساهم الحكومي في الشركة.

وفي وقت سابق أعلنت الشركات "طيران الإمارات" و"الاتحاد للطيران"، و"فلاي دبي" عن استئناف العمليات على نطاق محدود وبشكل منتظم، حيث قالت إنها ستطلق رحلات إلى 24 وجهة في 14 دولة حول العالم.

وهذه الرحلات التي أعلنت عنها الشركات الثلاث في 7 أبريل الجاري، مخصصة لنقل المسافرين من الإمارات فقط.