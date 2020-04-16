بدولة عربية.. طالب يحاول تهريب المخدرات إلى السجن بطريقة غير متوقعة

16 أبريل 2020 - 09:42 ص

حكمت محكمة إماراتية في دبي، أمس، على طالب إماراتي (22 عاما) بالسجن مدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف درهم (ما يعادل 30 ألف دولار)، بعدما حاول تهريب نقود مشبعة بالمخدرات إلى اثنين من مواطنيه محتجزين في قضية مخدرات، وذلك وفق صحيفة "غلف نيوز" الإماراتية.





وقال شرطي من مركز شرطة البرشاء، إن اثنين من السجناء وهما إماراتيان (23 و27 عاما) أخبراه بأن شخصاً سيحضر إليهما مبلغاً من المال.





وأضاف الشرطي أنه بعد 10 دقائق، أتى المشتبه به وأعطى المال للشرطي الذي لاحظ طبقة من المسحوق الأبيض على الأوراق النقدية التي كانت مبللة وتثير الريبة.





وتابع الشرطي في الإفادة الرسمية: "لقد اشتبهنا في أن الأموال غارقة بالمخدرات"، موضحاً أنه "تم القبض على المهرب والتحق بصديقيه داخل مركز الاعتقال".





واتهمت النيابة العامة في دبي المتهمين الثلاثة بامتلاك وتهريب 15 ورقة نقدية مغمورة بالمخدرات، وتم اتهام النزيلين الإماراتيين بحيازة المخدرات بشكل غير قانوني.



