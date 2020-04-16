البحث العلمي: "كل واحد مفكر ابنه ألبرت أينشتاين"

16 أبريل 2020 - 08:58 ص

أكد محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن هناك 30 ألف طفل تتراوح أعمارهم ما بين 9 حتى 12 سنة من مختلف محافظات الجمهورية يلتحقون حالياً ببرنامج جامعة الطفل التابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.



وأضاف صقر خلال حواره ببرنامج "بر الامان"، الذي يبث عبر فضائية "القاهرة والناس"، مع الإعلامية جيسي العاصي، أن جامعة الطفل تعد من برامج التعليم الإبداعي الذى أطلقته الأكاديمية لنشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار ودعم المبتكرين واكتشافهم فى مراحل مبكرة من عمرهم واحتضانهم



وتابع:"الأكاديمية دائما تفتح أبوابها للمخترعين والمبتكرين، معلقا: "بعض أولياء الأمور بيفتكروا ان أبنهم يشبه عالم الفيزياء ألبرت أينشتاين".

