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فنانة شهيرة تقرر اعتزال الفن بعد زواجها

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الفنانة يارا
الفنانة يارا
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محمد فضل- متابعات

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يارا

كشفت الفنانة اللبنانية الشهيرة يارا، عن نيّتها الاعتزال بعد الزواج، بسبب حبها لأجواء الأسرة والأطفال.

وقالت "يارا" أثناء حلولها ضيفةً على برنامج "دبي كروز" مع الإعلاميّة ميساء مغربي، إن الفن لا يدوم وقد أعتزل إذا تزوّجت.

وأضافت أنها لن تقوم حفل زفاف ضخم، مبررة ذلك بأن حفلات الزفاف غالباً ما تُشعر العروس بالتوتر، بل تفضّل إقامة حفل صغير تدعو إليه أصدقاءها المقرّبين.

ولوحت النجمة اللبنانية بأنها مغرومة، إذ جاوبت بأغنيتها "مغروم" عندما سألتها الإعلامية ميساء مغربي عن وضعها العاطفي الحالي.
يذكر أن الفنانة اللبنانية يارا، أطلقت نهاية الشهر الماضي، أغنية جديدة بعنوان "خليك بالبيت" ونشرتها عبر صفحتها على إنستجرام.


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