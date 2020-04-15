بشرى سارة من الملك سلمان للقطاع الخاص

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حزمة مبادرات

وباء كورونا

أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرًا، بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.

يأتي هذا وفق ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود متواصلة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات، لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تداعيات الوباء.

وأعرب وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، موافقته الكريمة على المبادرات الإضافية، مؤكدًا أن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات الاحترازية الإضافية، التي تهدف إلى توفير سيولة نقدية للقطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية.

وأضاف أن المبادرات الإضافية التي أعدتها الحكومة تمثّلت في دعم وإعفاءات وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، تأتي امتداداً لما تم الإعلان عنه من مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة، التي تجاوزت 70 مليار ريال.

وتمثلت المبادرة في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية، وتحمّل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية " واس".


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