أستاذ قانون دولي تحذر من عقوبة التستر على الجماعات الإرهابية

15 أبريل 2020 - 01:04 م

نعت الدكتورة نورهان موسى، أستاذ القانون الدولي وخبير الشأن الدولي، استشهاد الرائد محمد فوزي الحوفي شهيد الواجب الوطني، والذي بذل روحة فداء للوطن في مكافحة الإرهاب، أثناء الاشتباكات مع الإرهابيين بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، مؤكدة أن قوات الشرطة والجيش يقدمون أرواحهم فداءً للوطن وسلامته.

وأوضحت أستاذ القانون الدولي، في بيان صحفي لها اليوم، تلقت "المصريون" نسخة منه أن جهود وزارة الداخلية نجحت فى توجيه العديد من الضربات الاستباقية ضد التنظيمات والجماعات الإرهابية، لتقويض قدرتها على شنِّ أية عمليات إرهابية إجرامية، داعية إلى الضرب بيد من حديد على كل من يرتكب جريمة الإرهاب أو يأوي أو يتستر على أي من الإرهابيين.

وكشفت موسى، عن أن المادة السابعة من قانون الإرهاب، نصت على أن يعاقب باعتباره شريكًا كل من سهل لإرهابي أو لجماعة إرهابية بأى وسيلة مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أية جريمة إرهابية أو الإعداد لارتكابها أو وفر مع علمه بذلك لمرتكبها سكنا أو مأوى أو مكانًا للاختفاء أو لاستخدامه فى الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات، وتضمنت العقوبة أن يتم معاقبة المتهمين بالتستر على إرهابيين بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.

ولفتت موسى إلى جهود الدولة في مجالات التنمية والسباق مع الزمن لإنجاز المشروعات القومية في موعدها رغم. خطر تفشي كورونا، إلا أن الإرهاب أفة أخطر من فيروس كورونا،. مؤكدة ضرورة أن يعلم العالم أجمع بطولات قوات الأمن المصرية من خلال بيانات رسمية وسريعة موجهة للإعلام الغربي لإيضاح الحقائق والوقوف بجانب مصر.