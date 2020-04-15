كورونا يوجه ضربة جديدة للصين.. وخسائر تقترب من 5 مليارات دولار

15 أبريل 2020 - 11:24 ص

تتعرض الصين لخسائر اقتصادية فادحة بسبب انتشار فيروس كورونا بالعالم، حيث كانت الصين أول بؤرة له حيث انطلق من مدينة ووهان إلى العالم.

هيئة تنظيم الملاحة الجوية قالت اليوم الأربعاء إن الخطوط الجوية الصينية سجلت خسارة إجمالية بقيمة 33.62 مليار يوان أي ما يعادل 4.8 مليارات دولار، وذلك في الربع الأول من العام الجاري، بعد تراجع الطلب على السفر بسبب الوباء.

وبحسب ما نقله موقع الحرة عن مسئول بإدارة الطيران المدني الصينية في مؤتمر صحفي فإن العدد الإجمالي للمسافرين تراجع 71.7 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وتعرض الاقتصاد الصيني بشبه شلل كامل جراء فيروس كورونا المستجد، بعد غلق الكثير من المصانع، وتوقف الاستهلاك جراء الإغلاق الشامل.

ويمثل قطاع التصنيع، الذي توقف لشهور عن العمل في الصين، نحو ثلث الاقتصاد الصيني.

وبالرغم من أن فيروس كورونا المستجد، تسبب في وفاة نحو 3326 شخصا في الصين، إلا أن هناك إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية في البلاد.

ولم يصب فيروس كورونا المستجد الاقتصاد الصيني فقط، بل مس جميع اقتصادات البلدان وعلى رأسها الولايات المتحدة.

وكانا قطاعا السياحة والسفر، أول ضحايا الوباء الذي أصاب نحو17 مليوني شخص وقتل أكثر من مائة ألف حتى الآن.