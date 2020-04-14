"الديهي": مقال "المصري اليوم" لن يمر دون محاسبة

14 أبريل 2020 - 07:34 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك مقال كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معني، بصحيفة مصرية ورأسمالها وملاكها مصريين، وهو مقال بجريدة "المصري اليوم" بعنوان "استحداث وظيفة"، معقبًا: "والله لو قرأت هذا المقال في صحيفة إسرائيلية لكان غير مقبول لكنه متفهم".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الثلاثاء، أن كاتب هذا المقال يدعو لكارثة محققة بكل المقاييس، والذي يقترح استحداث وظيفة اسمها حاكم سيناء لمدة 6 سنوات، مرسلًا هذا المقال كهدية سوداء لكل مهتم بمصر، مشددًا على أن هذا المقال لا ينبغي أن يمر مرور الكرام، فهذا المقال جريمة مكتملة الأركان، ولو كتب بأيدي إعلامي وقيادات الإخوان لم يصل بوقاحته لما وصل إليه كاتب المقال المجهول- حسب قوله-، متسائلًا: "كيف طاوع القلم هذا الكاتب لتسطير كارثة تصل للخيانة العظمى للمطالبة باستحداث وظيفة حاكم سيناء".

ونوه "الديهي"، بأن هذا المقال دعوة لانفصال سيناء، وحكم ذاتي لها، وهذه فكرة سيئة ودعوة صريحة لتفتيت الدولة المصرية ونزع سيناء من الدولة، وغير مقبولة من كافة النواحي.