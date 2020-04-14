مؤثر.. مقبرة جماعية للمسلمين.. ضحايا كورونا بدولة أوروبية

14 أبريل 2020 - 11:47 ص

ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أنه تم حفر مقبرة لدفن ضحايا المسلمين من جراء فيروس كورونا المستجد في بريطانيا.

وبحسب الصحيفة فإنه مع تزايد أعداد الوفيات من جراء الوباء، أعلنت السلطات البريطانية إنشاء مقبرة لدفن الضحايا من المسلمين، في مقبرة "كامينال بارك" في تشيزلهيرست شرق العاصمة البريطانية لندن.

وأفاد مشرفون على إجراءات الدفن، أنه يوجد نحو 50 ضحية من المسلمين، تنتظر الدفن.

وقد تم حفر المقبرة على شكل خنادق مستطيلة على عجل لدفن الضحايا في أقرب وقت وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

كما ويتم حفر القبور، المعروفة باسم "قبور الصفوف"، في مقبرة المسلمين في الحدائق الخالدة بمنطقة "كامينال بارك" التي تم تخصيص جزء منها لمسلمي بريطانيا، وعددهم نحو 3.1 مليون شخص، بحسب سكاي نيوز.

وأشار مسئولون محليون أن تجهيز القبر يحتاج 24 ساعة، حيث يستغرق حفر المدفن الواحد وتجهيزه حوالى نصف يوم، باستخدام حفار آلي، وبعمق 1.5 متر.

وكانت المملكة المتحدة قد سجلت 11329 حالة وفاة في المستشفيات في أنحاء البلاد، بسبب فيروس كورونا.

يذكر أنه قد جرى تأخير دفن العديد من ضحايا المسلمين لنحو أسبوعين، بسبب الأزمة التي خلفها انتشار الوباء، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".