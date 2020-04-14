» كوريا الشمالية تحلق بعيدا عن"كورونا" بتجارب صاروخية

14 أبريل 2020 - 09:39 ص

بالرغم من أن العالم أجمع منشغل بتفشي فيروس"كورونا" الذي أصابه بالهلع إلا أن كوريا الشمالية تحلق بعيدا عن السرب بإطلاق صواريخ كروز في محاولة منها لإثبات أن "كوفيد 19" لم يؤثر علي مقدرتها العسكرية.

كانت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أعلنت أن كوريا الشمالية أطلقت اليوم الثلاثاء عدة صواريخ "كروز" قصيرة المدي في البحري بالمنطقة الواقعة بين شبه الجزيرة الكورية واليابان، لافتة إلي أن جيش كوريا الجنوبية يراقب الوضع إلي جانب مسئولين في المخابرات الأمريكية، حسبما نشرت"الصحافة المحلية".

وكانت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أعلنت أن زعيمها"كيم جونج أون" تفقد وحدة الدفاع الجوي لتشديد انضباط القوات و مدي جاهزيتها كما تفقد مجموعة طائرات هجوم تحت إدارة قسم الطيران والدفاع الجوي في المنطقة الغربية للتحقق من أداء الدفاع الجوي دون ذكر ميعاد الزيارة.

جدير بالذكر أن كوريا الشمالية لم تبلغ رسميا عن حالات إصابة بفيروس"كورونا" لكنها اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية منها إغلاق الحدود مع الصين وفرض القيود علي حركة مواطنيها.