  • الثلاثاء 14 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر04:53 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عمرو أديب

تعليق ناري لـ عمرو أديب على زحام حارة اليهود

السيسي

"الديهي": لولا حملات السيسي لكان ضحايا كورونا بالملايين‎

أسامة هيكل

وزير الإعلام يحذر من السيناريو الأسوأ في أزمة كورونا

وزير التربية والتعليم طارق شوقي

وزير التعليم يفجر مفاجأة مدوية بشأن الأبحاث

المعتمدية

محافظ الجيزة يزف بشرى سارة لأهالي قرية "المعتمدية"

مستشفى مارمرقس

التفاصيل الكاملة لإغلاق مستشفى بالإسكندرية بسبب كورونا

كورونا

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز هذا الرقم الصادم

كورونا

"الصحة العالمية" تحذر من رفع تدابير كورونا فجأة

شومان: عادل إمام خنقنى

هذا ما قالته طليقة الممثل الهارب محمد شومان.. لن تصدق

الطقس

الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد.. وتحذر من برودة الجو

إغلاق مستشفى "مار مرقس" بعد الاشتباه في خمس حالات بـ"كورونا"

آخر الأخبار

مستشفى مارمرقس
مستشفى مارمرقس
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

بعد تفشي كورونا.. قرار جديد لنتنياهو في إسرائيل

#

إغلاق مستشفى "الشروق" بعد إصابة طبيب بـ"كورونا"

#

الاشتباه في إصابة محمد صلاح بـ"كورونا"

#

ارتفاع الإصابات بكورونا في إسرائيل إلى 66 شخصا

مستشفى

اغلاق

كورونا

مارمرقس

أكد القمص إبرام اميل، وكيل عام كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية وراعى الكنيسة المرقسية الكبرى، إغلاق مستشفى مار مرقس التخصصي بسيدي بشر، شرق الإسكندرية التابعة للكنيسة، بدءاً من اليوم الاثنين، ولمدة 15 يومًا، وذلك كإجراء احترازي وفقا لتعليمات وزارة الصحة في هذا الشأن خاصة بعدما تم تحويل 5 حالات يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» إلى مستشفى الحميات بينهم أحد أفراد الطاقم الطبي (ممرض).

وأضاف «اميل»، في تصريحات لصحيفة «المصري اليوم»، أن الحالات التي تم تحويلها إلى مستشفى الحميات ظهرت عليها أعراض المرض من ارتفاع درجات الحرارة فتم على الفور تحويلهم لإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من إصابتهم بالفيروس من عدمه، مشيرا إلى أن التحاليل التي أجريت بمعرفة مستشفى الحميات أثبتت إيجابية العينات.

ولفت إلى أن قرار الغلق مستمر حتى الانتهاء من احتفالات الربيع لحين التطهير والتعقيم واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من فحص العاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض وإداريين، وإجراء مسح شامل لجميع أفراد الطاقم الطبى والتمريضى حفاظا على صحتهم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» هل يهاجم كورونا المتعافين مرة أخرى؟.. الصحة العالمية تجيب
» للمرة الأولى.. تأجيل مسابقة الجزائر الدولية للقرآن
» كورونا.. يونيسف تحذّر من كارثة تهدد الأطفال
» إصابة مقدم أشهر برنامج في أمريكا بفيروس كورونا
» عمرو أديب: أنا فخور بهذا المنظر الحضاري المشرف
» عدد المتعافين من كورونا حول العالم يصل لهذا الرقم
» إصابات كورونا حول العالم تتخطى مليونا و900 ألف
» انخفاض كبير فى إصابات "كورونا" بإيطاليا
» "محمد صلاح" يتعرض لصدمة غير متوقعة
» استرداد 2 مليون متر تعديات على أملاك الدولة
» فيديو صادم للتخلص من موتى "كورونا" بأمريكا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    05:33 ص

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية