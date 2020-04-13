إغلاق مستشفى "مار مرقس" بعد الاشتباه في خمس حالات بـ"كورونا"

13 أبريل 2020 - 06:45 م

أكد القمص إبرام اميل، وكيل عام كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية وراعى الكنيسة المرقسية الكبرى، إغلاق مستشفى مار مرقس التخصصي بسيدي بشر، شرق الإسكندرية التابعة للكنيسة، بدءاً من اليوم الاثنين، ولمدة 15 يومًا، وذلك كإجراء احترازي وفقا لتعليمات وزارة الصحة في هذا الشأن خاصة بعدما تم تحويل 5 حالات يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» إلى مستشفى الحميات بينهم أحد أفراد الطاقم الطبي (ممرض).

وأضاف «اميل»، في تصريحات لصحيفة «المصري اليوم»، أن الحالات التي تم تحويلها إلى مستشفى الحميات ظهرت عليها أعراض المرض من ارتفاع درجات الحرارة فتم على الفور تحويلهم لإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من إصابتهم بالفيروس من عدمه، مشيرا إلى أن التحاليل التي أجريت بمعرفة مستشفى الحميات أثبتت إيجابية العينات.

ولفت إلى أن قرار الغلق مستمر حتى الانتهاء من احتفالات الربيع لحين التطهير والتعقيم واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من فحص العاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض وإداريين، وإجراء مسح شامل لجميع أفراد الطاقم الطبى والتمريضى حفاظا على صحتهم.