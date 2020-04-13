إسرائيل.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 11235 والوفيات 110

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وكالات- الدويني فولي

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فيروس كورونا

سجلت إسرائيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا، الاثنين، ليصل العدد الكلي للوفيات إلى 110.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس، ارتفع إلى 11235 إصابة، بينهم 181 في حالة صحية حرجة.


وبذلك تكون إسرائيل قد سجلت 90 إصابة بالفيروس خلال ساعات الليلة الماضية.


وأضافت وزارة الصحة أن 168 من الإصابات في حالة صحية متوسطة، و9087 في حالة صحية طفيفة.


ولفتت إلى شفاء 1689 من المصابين بالفيروس.

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