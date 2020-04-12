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تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى القدس

عرب وعالم

القدس
القدس
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الطيب حسين

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أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، عن تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في منطقة سلوان بوادي حلوة في القدس.

وحمل ملحم في بيان صدر عنه، "إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة أهلنا في المدينة المقدسة"، مشيرا إلى أن إجراءات السلطات الإسرائيلية تحول دون تمكن الحكومة الفلسطينية من رصد تطور الحالة الوبائية بين المواطنين في المدينة.

وأضاف، أن "الحكومة تتابع عن كثب أوضاع أهلنا واحتياجاتهم عبر المؤسسات والهيئات الرسمية، وخاصة وزارة شؤون القدس والمحافظة".

وأشار إلى "الصعوبات التي تبرز خلال تقديم الخدمات لأهلنا جراء المعوقات التي توضع من قبل إسرائيل، والتي كان آخرها اعتقال وزير القدس ومحافظها".

وحسب مصادر محلية، فإن عدد الإصابات في المدينة بلغ 36 إصابة، بينما تشير مصادر حقوقية، إلى أن "الإصابات تتراوح بين 65-70 حالة".

ودعت الحكومة الفلسطينية المواطنين في المدينة، إلى الالتزام بالتعليمات والتدابير الوقائية، والإعلان عن أي إصابة بينهم، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لحمل إسرائيل على الاضطلاع بمسؤولياتها وفق القانون الدولي.

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