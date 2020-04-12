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القوات المسلحة توزع كمامات طبية مجانًا على المواطنين

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الطيب حسين

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أصدرت القوات المسلحة، تعليمات لهيئة الإمداد والتموين من أجل توزيع الكمامات الطبية على المواطنين مجانا في الأماكن العامة والميادين الرئيسية ومحطات المترو والنقل الجماعي.

وأفاد بيان للعقيد تامر الرفاعي المتحدث باسم القوات لمسلحة، بأن توزيع الكمامات جاء "تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الحاسمة للحد من انتشار فيروس كورونا".

ويذكر أن القوات المسلحة فتحت 5 خطوط إنتاج جديدة ومطورة للكمامات الطبية التنفسية وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية بإنتاج يومي يصل إلى 100 ألف كمامة.

وتشير آخر الإحصائيات إلى تسجيل 1939 إصابة بالفيروس و146 حالة وفاة في عموم البلاد.


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