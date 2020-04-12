غادة عبد الرازق تثير ضجة بصور حفيدتيها

12 أبريل 2020 - 02:10 م

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة لحفيدتها، كاشفة عن حالتها في وقت العزل المنزلي.

ظهر في الصورة حفيدتا غادة في المطبخ تعدان بسكويت، وكتبت تعليقا على الصورة: "العيال قربت تتجنن من خليك في البيت".

كانت غادة عبد الرازق كشفت عن بوستر مسلسلها الجديد "سلطانة المعز" المقرر عرضه في رمضان 2020.

"سلطانة المعز"، بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، مي الغيطي، محمد حاتم، إنتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.