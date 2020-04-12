أطعمة تناولها "على الريق" يطهر جسمك من السموم.. تعرف عليها

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البطيخ
البطيخ
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متابعات- أمينة عبد العال

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البطيخ

المعدة

السموم

على الريق

يوصى أطباء ومتخصصو التغذية بتناول العديد من الأطعمة والمشروبات على الريق" لمقدرتها على تنقية الجسم  وتطهيره من السموم.

ومن أهم المشروبات الموصي بتناولها صباحا علي الريق الماء الدافئ الممزوج بالعسل وله قدرة كبيرة على تطهير الجسم من السموم لأنه يقوم بتنظيف الأمعاء.

يعتبر البطيخ من الفاكهة المحببة لدى الجميع وهي مثالية لوجبة الإفطار على معدة فارغة لأنها تتكون بنسبة 90% من الماء.

تناول بعض الحبات من المكسرات المتنوعة أو بعض اللوز المنقوعة بالماء.

وفاكهة البابايا بالرغم من أنها استوائية وتزرع في أمريكا إلا أنها متوفرة في الأسواق المحلية و تناولها علي معدة فارغة ينظم حركة الأمعاء كما تخفض من مستوي الكوليسترول الضار في الدم وتقي الجسم من أمراض القلب أما الشوربة فهي تعتبر اختيار مثالي لتنظيف المعدة.


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