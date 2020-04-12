» الكويت تسجل 80 إصابة بـ"كورونا" بينهم "مصريون"

12 أبريل 2020 - 12:13 م

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند عن تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 1234 حالة.

وأشار السند خلال المؤتمر الصحفي اليومي إلى أن حالات الإصابة المرتبطة بالسفر حالة واحدة لقادم من بريطانيا، و8 حالات من التقصي الوبائي بينهم 3 كويتيين و3 هنود و 2 مصريين، 71 حالة بالمخالطة بينهم حالتان لمواطنين كويتيين و42 من الجنسية الهندية و9 من الجنسية البنجلاديشية و 4 من الجنسية المصرية و6 من الجنسية الإيرانية و2 من الجنسية النيبالية و2 من الجنسية الباكستانية و2 من الجنسية الفلبينية وحالة من الجنسية السورية وحالة من الجنسية البرتغالية.