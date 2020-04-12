مع كورونا.. انفجار أخطر البراكين في العالم

12 أبريل 2020 - 09:46 ص

بالتزامن مع التفشي الكبير لفيروس "كورونا" المستجد حول العالم، أثار انفجار أخطر براكين في العالم وهو بركان كراكاتوا قبالة ساحل إندونيسيا الهلع بين سكان العالم .

وتداول الآلاف مقاطع فيديو لثوران البركان ما أثار ضجة بين المتابعين وعبر البعض بعبارات تعبر عن خوفهم مما تحمله سنة 2020 من كوارث.

وكان مركز البراكين في إندونيسيا سجل انفجاريين مساء الجمعة بين الساعة 9:58 والساعة 10:35 بالتوقيت المحلي لإندونيسيا واستمر ثوران البركان لليوم التالي، ما أدى إلي ارتفاع الدخان والرماد 500 متر في الهواء.

وكان سكان العاصمة جاكرتا وهي على بعد 150 كيلو مترا من مكان البركان، أفادوا أنهم سمعوا أصوات فرقعة عالية بعد فترة من الانفجارات.

كما أفاد تقرير النشاط البركاني لـ"ماجما" بأن الثوران استمر دقيقة واحد و 12 ثانية ثم بدأ خروج الرماد والدخان بارتفاع 200 متر في الهواء، والثوران الثاني استمر لمدة 38 دقيقة و 4ثوان ، واستمر الثوران حتى صباح أمس .



https://videos.dailymail.co.uk/video/mol/2020/04/10/5003463487766024147/640x360_MP4_5003463487766024147.mp4