  • الأحد 12 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر01:09 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
طبيبة الدقهلية

مفاجأة تقلب موازين القضية بشأن طبيبة الدقهلية

مستشار بن زايد ساخرا : صرخت إيران فولدت "نملة"

بعد "الكويت بلا طعم".. مستشار بن زايد يفاجئ الجميع بهذا الأمر

جثمان أمي ظل 6 ساعات بدون دفن ..أول تعليق لنجل "طبيبة الدقهلية

جثمان أمي ظل 6 ساعات بدون دفن ..أول تعليق لنجل "طبيبة الدقهلية

الاهلى والزمالك

قريبا.. مباراة قمة وعائدها لصالح مرضى "كورونا"

مقابر جماعية لدفن مسلمي بريطانيا ضحايا كورونا

شبرا البهو ليست الأولى.. هؤلاء تنمروا من ضحايا كورونا

قوات أمنية تتوجه إلى منزل «مصطفى بكرى»

بعد إصابة مذيع مكملين بكورونا.. بكري: "يمهل ولايهمل"

تركي الحمد: نفسي أزور دمشق بدون بشار

تدوينة صادمة من "تركي الحمد" لـ "بشار الأسد"

محمد الخشت

قرار عاجل من "الخشت" بشأن طبيبة "شبرا البهو"

الملك سلمان

أمر ملكى جديد للملك سلمان

بن سلمان مع بن مساعد

فيديو مسرب لأمير سعودي يكشف هذه المفاجأة

مع كورونا.. انفجار أخطر البراكين في العالم

عرب وعالم

بركان اندونيسيا
بركان اندونيسيا
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

وفاة أول توأم في العالم بفيروس كورونا

#

بعد خلعها النقاب .. فنانة شهيرة: الحل الوحيد لأزمة كورونا هو الاستغفار

#

السيسي: مصر تتضامن مع شعوب العالم في مواجهة كورونا

#

كورونا يفترس القارة العجوز.. وخريطة الضحايا تتسع كل دقيقة

إندونيسيا

بركان

2020

بالتزامن مع التفشي الكبير لفيروس "كورونا" المستجد حول العالم، أثار انفجار أخطر براكين في العالم وهو بركان كراكاتوا قبالة ساحل إندونيسيا الهلع بين سكان العالم .

وتداول الآلاف مقاطع فيديو لثوران البركان ما أثار ضجة بين المتابعين وعبر البعض بعبارات تعبر عن خوفهم مما تحمله سنة 2020 من كوارث.

وكان مركز البراكين في إندونيسيا سجل انفجاريين مساء الجمعة بين الساعة 9:58 والساعة 10:35 بالتوقيت المحلي لإندونيسيا واستمر ثوران البركان لليوم التالي، ما أدى إلي ارتفاع الدخان والرماد 500 متر في الهواء.

وكان سكان العاصمة جاكرتا وهي على بعد 150 كيلو مترا من مكان البركان، أفادوا أنهم سمعوا أصوات فرقعة عالية بعد فترة من الانفجارات.

كما أفاد تقرير النشاط البركاني لـ"ماجما" بأن الثوران استمر دقيقة واحد و 12 ثانية ثم بدأ خروج الرماد والدخان بارتفاع 200 متر في الهواء، والثوران الثاني استمر لمدة 38 دقيقة و 4ثوان ، واستمر الثوران حتى صباح أمس .

https://videos.dailymail.co.uk/video/mol/2020/04/10/5003463487766024147/640x360_MP4_5003463487766024147.mp4


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

قديم يموت وجديد يولد .. نهاية الكابوس السعيد

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الكويت تسجل 80 إصابة بـ"كورونا" بينهم "مصريون"
» فيفي عبده تفاجئ متابعيها بفيديو جديد
» رسالة تقدير من إيطاليا وإنجلترا والمكسيك لـ"مصر"
» علي جمعة لمن رفضوا دفن الطبيبة المتوفاة بكورونا: انحطاط وجهل
» "الجبلاية" تزف خبرا سارا لـ"قضاة الملاعب"
» هيفاء وهبي تثير ضجة بسبب إليسا: أنا جنبك
» ليست نكتة.. يحضر قهوته بطائرة في وقت الحظر
» بعد رفضه التمثيل معه.. محمد رمضان يفتح النار على أحمد فهمي
» تعرف على عمر إسعاد يونس وعدد زيجاتها
» يلغي حفل الزفاف.. ويحتضن عروسه بهذه الطريقة
» "جمعة" يهنئ جوكر الأهلى لانضمامه لـ بيراميدز

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:09

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية