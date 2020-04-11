فيديو.. شرطة فيلادلفيا تستخدم العنف مع راكب لا يرتدي «الكمامة»

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أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، جدلاً بعد شوهد ثلاثة ضباط وهم يجذبون أحد الأشخاص من داخل حافلة لعدم ارتدائه قناع الوجه، مما أجبر شركة الحافلات على التراجع عن القرار الذي يلزم الركاب بارتدائه. 

ويظهر الفيديو، رجال الأمن وهم يمسكون بالرجل من ساقه وذراعيه وهم يمنعونه بالقوة من ارتداء الحافلة في وسط مدينة فيلادلفيا أكبر مدن بنسلفانيا بالولايات المتحدة، ما أدى إلى إسقاط هاتفه المحمول ومتعلقاته الشخصية.


وقال بريان أبرناثي، المدير الإداري للمدينة لشبكة "سي بي إس نيوز": "كان الشخص يستقل الباص بدون قناع. طلب سائق الحافلة من الفرد مغادرة الحافلة ، لكنه رفض. لم تكن الشرطة ترد على شكوى التباعد الاجتماعي، كانت الشرطة ترد على حقيقة أن الشخص طُلب منه مغادرة الحافلة ورفض".

وكانت شركة الحافلات (SEPTA) أصدرت قرارًا يلزم الركاب بتغطية وجوههم بالأقنعة أو الملابس. لكنها نشرت تحديثًا للقرار الجمعة بعد الحادث، قالت فيعه إنها لن تمنع من يرفضون ارتداء الأقنعة من استخدام حافلاتها. 
شاهد من هنا..
وقال رئيس البلدية، جيم كيني، إنه لم يشاهد الفيديو حتى الآن، وليس لديه مشكلة في إبعاد الراكب. وأضاف: "نحن في أوقات غريبة والناس يتفاعلون بطرق غريبة لكنني لا ألوم سائق الحافلة".

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