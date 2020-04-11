دولة عربية وحيدة لم تسجل أي إصابة بـ"كورونا"

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محمد فضل- متابعات

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الاردن

إصابات

فيروس

كورونا

أعلنت دولة عربية وحيدة عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس الجمعة، بالإضافة إلى شفاء 3 حالات جديدة ، ليرتفع حالات الشفاء إلى 164 حالة.

وقالت وزارة الصحة الأردنية ، أنها لم تسجل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتستقر الحصيلة عند 372 إصابة.

وأوضح وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، أن فرق الاستقصاء الوبائي أجرت اليوم حوالي 1500 فحص، ولم يتم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا، مبينا في الوقت نفسه شفاء 9 حالات مصابة بالفيروس ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 170 حالة.

وأشاد العاهل الأردني، باستجابة المواطنين للإجراءات التي أعلنتها السلطات للحد من انتشار فيروس كورونا، قائلًا في كلمته الموجهة للشعب الأردني "أثبتم أنكم كبار أمام الأمم، لأنكم لا تعرفون المستحيل"، مضيفًا "الحياة ستعود إلى طبيعتها قريبًا، وستعود الصلوات في المساجد والكناس وسيعود الطلاب إلى مدارسهم والعمال إلى مصانعهم".

وفي كلمته الثانية منذ تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الأردن، قال الملك عبد الله "لا أتحدث إليكم اليوم لأقدم النصائح والتوجيهات بل لأقول لكم أثبتم كما كنتم دائما، أنكم كبار أمام الأمم كبار لأنكم تقفون بشموخ وقوة في مواجهة التحديات، ليس بما تملكون من موارد أو إمكانيات مادية بل بعزيمتكم ووحدتكم ووقوفكم وقفة رجل واحد لحماية الوطن”.

وأكد العاهل الأردني، في كلمته التي استغرقت نحو 4 دقائق ونصف، بالتزام الأردنيين، أنه يقف أمام الأمم بكل ثقة رغم أن بلده الأردن بلد صغير، ومحدود الموارد لأن حوله شعبا عظيما شامخا حريصا على التكاتف مع الجيش والأمن وإسناد مؤسسات الدولة.


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