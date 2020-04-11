علاج إيبولا يثبت فاعليته ضد فيروس كورونا

أظهرت تجارب أجراها فريق من العلماء على دواء مخصص لعلاج الإيبولا فاعليته على حالات خطرة لمرضى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19).



ووفقا للدراسة التي نشرت على مجلة "نيوإنغلند" الطبية يوم أمس الجمعة فإن دواء الإيبولا التجريبي "ريمديسيفير" أثبت فاعليته على ثلثي المجموعة التي خضعت لاختبار العلاج، والتي بلغ عددها 53 مريضا نقلوا إلى مستشفيات بعد ظهور أعراض شديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث تحسنت حالة 36 مريضا بعد تلقي الدواء.

ووفقا للدراسة التي نشرت على مجلة "نيوإنغلند" الطبية يوم أمس الجمعة فإن دواء الإيبولا التجريبي "ريمديسيفير" أثبت فاعليته على ثلثي المجموعة التي خضعت لاختبار العلاج، والتي بلغ عددها 53 مريضا نقلوا إلى مستشفيات بعد ظهور أعراض شديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث تحسنت حالة 36 مريضا بعد تلقي الدواء.