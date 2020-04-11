  • السبت 11 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:36 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

جامعة أوكسفورد تزف بشرى للعالم بشأن علاج كورونا

كاريكا

كورونا يفجع "عصام كاريكا" بموت مفاجئ

أمل حجازي

بعد ارتدائها الحجاب.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بـ"الترانيم"

المفتي ينعي عالم الاجتماع الكبير علي ليلة

المفتي يصدر بيانًا عاجلًا بشأن رفض دفن "شهداء كورونا"

مصطفى خليل

وفاة رجل الأعمال مصطفى خليل بـ"كورونا" بعد تبرعه بثروته

جامعة أكسفورد

الإعلان عن موعد طرح عقار "كورونا"

الملك سلمان وولي العهد

دعوة للصلح إلى الملك سلمان وولي العهد.. هذه تفاصيلها

شعار منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تدرس عودة الإصابة لمتعافين من "كورونا"

كورونا

دولة عربية وحيدة لم تسجل أي إصابة بـ"كورونا"

جونسون

بريطانيا.. "جونسون" يلجأ للأفلام بعد خروجه من العناية المركزة

دراسة:

علاج إيبولا يثبت فاعليته ضد فيروس كورونا

عرب وعالم

فيروس
فيروس
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

ترامب: أمريكا تشهد ذروة تفشي فيروس كورونا

#

كيف ينتقل فيروس كورونا؟.. أستاذ أورام يجيب

#

أمريكا توافق على علاج صادم ضد كورونا: للحالات الحرجة فقط

#

السياحة تتخذ إجراءات جديدة للتأمين ضد فيروس "كورونا"

علاج

دواء

إيبولا

فيروس كورونا

أظهرت تجارب أجراها فريق من العلماء على دواء مخصص لعلاج الإيبولا فاعليته على حالات خطرة لمرضى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19).
ووفقا للدراسة التي نشرت على مجلة "نيوإنغلند" الطبية يوم أمس الجمعة فإن دواء الإيبولا التجريبي "ريمديسيفير" أثبت فاعليته على ثلثي المجموعة التي خضعت لاختبار العلاج، والتي بلغ عددها 53 مريضا نقلوا إلى مستشفيات بعد ظهور أعراض شديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث تحسنت حالة 36 مريضا بعد تلقي الدواء.


وأكدت الدراسة أن الدواء فعال في علاج الحالات الخطرة من فيروس كورونا المستجد إلا أن الأمر بحاجة إلى المزيد من التجارب السريرية للخروج باستنتاج نهائي عن فاعلية الدواء في ظل عدم وجود بيانات كافية عن كمية الفيروسات التي كان يحملها المرضى الذين شاركوا في الدراسة.


يذكر أن دواء الإيبولا التجريبي "ريمديسيفير" يجري تطويره حاليا من قبل شركة أمريكية. وقد بدأت بعض الدول من بينها اليابان والصين بالفعل استخدام الدواء كعلاج محتمل لمرض كوفيد-19 من منطلق إنساني.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

قديم يموت وجديد يولد .. نهاية الكابوس السعيد

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الأمن يلقي القبض على 22 في واقعة شبرا البهو
» برشلونة ومانشستر سيتي يتبادلان نجميهما
» الأزهر للفتوى: «التَّنَمُّر ضدّ مُصابي كُورونا سُلوكٌ مرفوضٌ ومُحرَّمٌ»
» تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى قطر
» صورة نادرة لـ يوسف داوود تشعل مواقع التواصل
» فنان شهير يعلن عن تعافيه من كورونا
» بعد تفشي كورونا.. قرار جديد لنتنياهو في إسرائيل
» فنانة شهيرة تثير الجدل بفيديو عبر "تيك توك"
» "تريزيجيه" يكشف موقفه من الرحيل عن أستون فيلا
» شاهد.. مقيم يسقط جثة هامدة بالكويت
» القبض على شرطي وعشيقته بسبب فيديو هز الـ"تيك توك"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:26 م

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية