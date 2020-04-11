  • السبت 11 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:34 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

جامعة أوكسفورد تزف بشرى للعالم بشأن علاج كورونا

كاريكا

كورونا يفجع "عصام كاريكا" بموت مفاجئ

أمل حجازي

بعد ارتدائها الحجاب.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بـ"الترانيم"

المفتي ينعي عالم الاجتماع الكبير علي ليلة

المفتي يصدر بيانًا عاجلًا بشأن رفض دفن "شهداء كورونا"

مصطفى خليل

وفاة رجل الأعمال مصطفى خليل بـ"كورونا" بعد تبرعه بثروته

جامعة أكسفورد

الإعلان عن موعد طرح عقار "كورونا"

الملك سلمان وولي العهد

دعوة للصلح إلى الملك سلمان وولي العهد.. هذه تفاصيلها

شعار منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تدرس عودة الإصابة لمتعافين من "كورونا"

كورونا

دولة عربية وحيدة لم تسجل أي إصابة بـ"كورونا"

جونسون

بريطانيا.. "جونسون" يلجأ للأفلام بعد خروجه من العناية المركزة

إسرائيل تسجل 95 حالة جديدة بكورونا ولا وفيات

عرب وعالم

كورونا
كورونا
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

كورونا.. 9 وفيات في إسرائيل ترفع الإجمالي إلى 95

#

"الصحة" : تسجيل 95 إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة

#

وفيات كورونا حول العالم تتخطى 95 ألفا

#

الصحة: 15 حالة وفاة و139 إصابة جديدة بكورونا

إسرائيل

إصابات

وفيات

كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10505.
وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 10505 إصابات، بينها 191 في حالة حرجة و152 في حالة متوسطة، و8831 إصابتهم طفيفة.

ولفتت إلى أن 132 من المصابين يعيشون على أجهزة تنفس، مشيرة إلى شفاء 1236 من الفيروس.

وتابعت أن 739 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات، في حين أن 6713 يتلقون العلاج في منازلهم، إضافة إلى 1044 يتلقون العلاج في فنادق تم تخصيصها لعلاج إصابات كورونا. 

وللمرة الأولى منذ أكثر من أسبوعين تم تسجيل انخفاض في عدد الإصابات اليومي دون تسجيل أي وفيات بسبب كورونا. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

قديم يموت وجديد يولد .. نهاية الكابوس السعيد

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الأمن يلقي القبض على 22 في واقعة شبرا البهو
» برشلونة ومانشستر سيتي يتبادلان نجميهما
» الأزهر للفتوى: «التَّنَمُّر ضدّ مُصابي كُورونا سُلوكٌ مرفوضٌ ومُحرَّمٌ»
» تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى قطر
» صورة نادرة لـ يوسف داوود تشعل مواقع التواصل
» فنان شهير يعلن عن تعافيه من كورونا
» بعد تفشي كورونا.. قرار جديد لنتنياهو في إسرائيل
» فنانة شهيرة تثير الجدل بفيديو عبر "تيك توك"
» "تريزيجيه" يكشف موقفه من الرحيل عن أستون فيلا
» شاهد.. مقيم يسقط جثة هامدة بالكويت
» القبض على شرطي وعشيقته بسبب فيديو هز الـ"تيك توك"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:26 م

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية