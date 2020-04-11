إسرائيل تسجل 95 حالة جديدة بكورونا ولا وفيات

11 أبريل 2020 - 09:51 ص

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10505.





وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 10505 إصابات، بينها 191 في حالة حرجة و152 في حالة متوسطة، و8831 إصابتهم طفيفة.





ولفتت إلى أن 132 من المصابين يعيشون على أجهزة تنفس، مشيرة إلى شفاء 1236 من الفيروس.





وتابعت أن 739 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات، في حين أن 6713 يتلقون العلاج في منازلهم، إضافة إلى 1044 يتلقون العلاج في فنادق تم تخصيصها لعلاج إصابات كورونا.





وللمرة الأولى منذ أكثر من أسبوعين تم تسجيل انخفاض في عدد الإصابات اليومي دون تسجيل أي وفيات بسبب كورونا.