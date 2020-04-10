  • الجمعة 10 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:39 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
زين باولز

معلم يسير على قدمه ساعتين يوميًا من أجل تقديم وجبات للأطفال

السعودية

السعودية.. تشديد إجراءات مكافحة كورونا بالمدينة المنورة

سعفان

"سعفان": ملاك أراضي ومتوفون ضمن المتقدمين لمنحة الـ 500 جنيه

ارشيفية

ضبط أضخم عملية تهريب مخدرات في تاريخ لبنان

مقابر جماعية لدفن مسلمي بريطانيا ضحايا كورونا

866 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

قطط وكلاب - أرشيفية

رسميًا.. "كورونا" يجبر الصين على منع أكل القطط والكلاب

علي ربيع: "الستات بيدعولي ونفسي أبقى زي عادل إمام"

عاجل..الموت يفجع علي ربيع في أحب الناس إليه

صلاح

إنجاز جديد لـ "صلاح" بدوريات أوروبا

إنهاء عمل الإعلامي محمد الباز بقناة المحور

إنهاء عمل الإعلامي محمد الباز بقناة المحور

رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي

خلاف قوي بين شيوخ "دي إم سي" و السبب الجن

تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى السعودية

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

3 وفيات و355 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

#

تسجيل 241 إصابة جديدة بـ"كورونا" فى الإمارات

#

تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

#

تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة جديدة اليوم، لتبلغ حصيلة الإصابات 3651، والوفيات 47.

وأضافت الصحة السعودية أن 19 مريضا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية ليصبح عدد المتعافين 685 شخصا.
وبذلك سجلت المملكة اليوم الجمعة أعلى معدل يومي للإصابات بكورونا منذ بدء تفشي الوباء.

وأمس الخميس، كان عدد الإصابات الجديدة 355 حالة، متجاوزا لأول مرة الـ300 حالة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

قديم يموت وجديد يولد .. نهاية الكابوس السعيد

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى السعودية
» تراجع القيمة التسويقية لنجم الأهلي .. واللاعب يخسر 1,7 مليون
» أمريكا.. كورونا يهاجم السجون ويصيب مئات النزلاء
» الكشف عن هوية الشاب الذي ظهر في فيديو السيسي أمس
» احذر تسخين هذه الأطعمة في "الميكرويف".. سم قاتل
» فلسطين تسجل ثانى حالة وفاة بـ "كورونا"
» الصحة العالمية تحسم الجدل وتكشف علاقة الحيوانات الأليفة بـ"كورونا"
» 50 إصابة بـ"كورونا" على متن "شارل ديجول"
» فضائح مخلة تلاحق قسا أمريكيا
» وفاة نجم "زعيم الثغر" عن عمر ناهز 78 عاما
» وزير المالية : اقتصادنا يتحمل صدمة كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:25 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية