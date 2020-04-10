السودان تدرس الإغلاق التام خوفا من "كورونا"

10 أبريل 2020 - 10:58 ص

قال وزير الصحة السودانى الدكتور أكرم التوم، إن وزارته طرحت الإغلاق التام للبلاد، أو على الأقل ولاية الخرطوم لمدة 3 أسابيع، بعد اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة فيما يتعلق بتوفير الطعام للأسر الفقيرة والآليات اللازمة لذلك.

وأضاف "التوم" إنه تم اكتشاف حالة جديدة للإصابة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 15 حالة.

وأوضح أن المصاب رجل في الأربعينات قادم من دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 20 مارس الماضي، أبلغ عن نفسه يوم 6 أبريل الجاري، وتم فحصه وظهرت النتيجة اليوم إيجابية، وهو بحالة جيدة ويتلقى حاليا الرعاية الصحية.

وناشد وزير الصحة السوداني المواطنين الذين قدموا معه بالطائرة، والذين خالطوه الإبلاغ عن أنفسهم لاخضاعهم للإجراءات الصحية حرصا على سلامتهم.