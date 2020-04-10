ارتفاع وفيات كورونا لـ 92 بإسرائيل

10 أبريل 2020 - 10:05 ص

أعلنت السلطات الإسرائيلية، تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 92 حالة.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس ارتفع أيضا إلى 10 آلاف و95، بينهم 164 في حالة صحية حرجة.

وبذلك تكون إسرائيل سجلت 127 إصابة بالفيروس خلال ساعات الليلة الماضية.

وأصاب الفيروس حتى صباح الجمعة، نحو مليون و606 آلاف شخص في العالم، توفي منهم أكثر من 95 ألفا، فيما تجاوز عدد المتعافين 356 ألفا.