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"تيسلا الأمريكية" مبيعات خيالية في قلب الصين

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"تيسلا الأمريكية" مبيعات خيالية في قلب الصين
"تيسلا الأمريكية" مبيعات خيالية في قلب الصين
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عبد القادر وحيد- متابعات

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في الوقت الذي يعيش فيه العالم أزمة واحدة هي كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، سجلت شركة تيسلا الأمريكية طفرة في المبيعات.

العجيب أن تيسلا المتخصصة لصناعة السيارات الكهربائية حققت هذه الطفرة في مبيعات الجملة في الصين الشهر الماضي، بعد أن عززت الشركة إنتاجها في مصنع شنغهاي الذي تعطل عن العمل بصفة مؤقتة بسبب كورونا.

وبحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج فإن مبيعات الجملة لتيسلا في الصين ارتفعت إلى 10160 وحدة الشهر الماضي، حسب بيان أدلى به كوي دونجشو، الأمين العام لرابطة راكبي السيارات الصينية.

وأضافت كوي أن هذا العدد يفوق ضعف نظيره في فبراير الماضي، منوها أن إجمالي مبيعات الجملة من السيارات الكهربائية في الصين بلغ 47 ألف وحدة.

كما أشارت البيانات إلى أن سيارات تيسلا اكتسبت إقبالا واسعا من خلال مصنعها الذي يعتبر الأول لها خارج البلاد، والمتواجد في  شنغهاي.

يأتي هذا في الوقت الذي لم يتضح  فيه عدد السيارات التي تم بيعها فعليا للمستهلكين، حيث إن بيانات مبيعات الجملة تعكس فقط الوحدات التي خرجت من المصنع.


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