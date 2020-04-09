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الإمارات.. تسجل وفاة شخصين و331 إصابة جديدة بكورونا

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الإمارات تسجل 85 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإمارات، الخميس، ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 14 إثر تسجيل وفاة شخصين، فضلا عن 331 إصابة جديدة.
وقالت وزارة الصحة في بيان، إنه من خلال توسيع نطاق الفحوصات في البلاد حيث بلغت 40 ألف فحص خلال اليومين الماضيين، تم تسجيل331 إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة.
وأضاف أن الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة 2990.
‏??وفي ذات السياق، أعلنت الوزارة وفاة مصابين كانا يعانيان أمراضا مزمنة، لمقيمين اثنين بعد سوء حالتهما الصحية نتيجة للإصابة بكورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 14.
كما أعلنت تعافي 29 مصابا ليرتفع بذلك مجموع المتعافين إلى 268.
وأصاب الفيروس، حتى مساء الخميس، نحو مليون و593 ألفا في العالم، توفي منهم قرابة 95 ألفا، فيما تجاوز عدد المتعافين 35 ألفا. -

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