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فرنسا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 12 ألفا و 210

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أعلنت فرنسا ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى 12 ألفا و210 حالات.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الخميس، مدير عام وزارة الصحة جيروم سالومون.
وأوضح سالومون، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 117 ألفا و749، إثر تسجيل 4 آلاف و286 إصابة في الـ24 ساعة الأخيرة.
وذكر أن 30 ألفا و767 شخصا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات، منهم 7 آلاف و66 في وحدات العناية المركزة، وأن 23 ألفا و306 حالات تماثلت للشفاء من الفيروس إثر تعافي ألفين و32 شخصا في الـ24 ساعة الأخيرة.
وأشار إلى أن عدد الوفيات وصل إلى 12 ألفا و210 حالات عقب تسجيل 424 حالة وفاة جديدة.
ودعا سالومون، الناس لمواصلة بقائهم في المنازل، حيث أن أعداد الأشخاص في العناية المركزة بدأ بالانخفاض، وهذا يعني أن "الوباء تحت السيطرة".
وأكد أن معظم الذين يتلقون الرعاية الصحية في العناية المركزة، هم من أصحاب الأمراض المزمنة.
وتحتل فرنسا المركز الرابع بين دول العالم من حيث عدد الوفيات بسبب كورونا.
وعلى صعيد متصل، سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مدينة مرسيليا، بالمدير العام لمعهد البحر الأبيض المتوسط للعدوى البروفيسور ديدييه راؤول، الذي دعا إلى استخدام الكلوروكين، المستخدم في علاج الملاريا، لاستخدامه في علاج كورونا.
وكان الدكتور راؤول، قد اختبر الدواء على 24 مصابا بفيروس كورونا، تماثل 75 بالمئة منهم للشفاء.
وأصاب الفيروس، حتى مساء الخميس، نحو مليون و578 ألفا في العالم، توفي منهم قرابة 94 ألفا، فيما تجاوز عدد المتعافين 348 ألفا. -

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