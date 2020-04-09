الحكومة: هذا هو سر تأخير فترة حظر التجول لـ8 مساء

كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، سر تأخير فترة حظر التجول لـ8 مساء بدلا من 7مساء .



وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات لبرنامج "مانشيت"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن الحكومة لاحظت خلال الفترة الأولى من حظر التجول أن الموظفين يتكدسون أمام وسائل المواصلات من الساعة 5 مساء وحتى 7 مساء، لذلك قررت الحكومة تأخير الحظر لـ 8 مساء بحيث يتم القضاء على هذه الظاهرة.

