فرنسا.. 833 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 8911

06 أبريل 2020 - 10:50 م

أعلنت فرنسا، الاثنين، تسجيل 833 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة إلى 8 آلاف و911.



وقال وزير الصحة، أوليفييه فيران، في مؤتمر صحفي بباريس، إن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 98 ألفا و10 إصابات، بينهم 74 ألفا و390 شخصا في المستشفيات، و23 ألفا و620 في دور رعاية المسنين.

وذكر أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة، ارتفع إلى 7 آلاف و72، فيما عدد المتعافين من الإصابة ارتفع إلى 17 ألفا و250.

وبيّن أن الساعات الـ24 ساعة الأخيرة، شهدت وفاة 833 شخصا في المستشفيات ودور رعاية المسنين.

وقال إن الحصيلة الإجمالية للوفيات ارتفع إلى 8 آلاف و911، منهم 6 آلاف و494 في المستشفيات، وألفين و417 في دور رعاية المسنين.

وأضاف أن المسنين في جميع دور الرعاية بالبلاد سيخضعون لفحوص كورونا.

يشار إلى أن فرنسا تحتل المرتبة الرابعة في العالم من حيث وفيات كورونا، بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة.