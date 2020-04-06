أرقام مفزعة.. أمريكا تتخطى الـ10 آلاف وفاة بـ"كورونا"

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سجلت أمريكا أرقامًا مفزعة بشأن الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، حيث تجاوزت أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس حاجز الـ10 آلاف شخص.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، بلغ إجمالي عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة 10.327 حالة بعد تسجيل 711 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

فيما سجلت الولايات المتحدة 13.319 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 349.992. مقتربة من حاجز الـ350 ألف إصابة.

وسجلت ولاية نيويورك 599 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يرتفع إجمالي وفيات كورونا في الولاية إلى  4758.


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