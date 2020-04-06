مفاجأة بشأن السيدة المصابة بكورونا بعد ولادتها

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إيمان هاني

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ولادة

اديب

روى الدكتور رضا النجار استشاري أمراض النسا والتوليد تفاصيل ولادة مصابة بفيروس كورونا المستجد، قائلا: "المصابة كانت صريحة معايا ".

وأضاف "النجار"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية " المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا: "السيدة كانت صريحة قبل الولادة بأسبوعين وأخبرتني أن أحدها أقاربها من المخالطين لمصاب بفيروس "كورونا".

 وأكد "النجار" أنه طلب من السيدة إجراء اختبار فيروس "كورونا " وثبتت إيجابيته وتم حجزها في مستشفى الحجر الصحي بإسنا لمدة 9 أيام،وقبل الولادة بيومين تعافت من الفيروس وتم إجراء الولادة . 

وتابع: "تم إجراء اختبار للفيروس مرة أخرى وثبتت إيجابية تحليلها للمرة الثانية وعادت للحجر الصحي من جديد بالغردقة". 

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