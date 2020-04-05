» القباج توجه فريق التدخل السريع بتقديم الدعم للطفلة ساجدة

05 أبريل 2020 - 07:04 م

تلقت ني?ين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا من فريق التدخل السريع المركزي عن تعامل الفريق مع حاله الطفلة ساجدة م ح علي مدار الايام الماضية والذى تداول قصتها رواد موقع التواصل الاجتماعي عن قيام الام بتعذيبها وعلى أثر ذلك قامت قوة من قسم شرطة إمبابة بالجيزة بالقبض على والدى الطفلة ساجدة وتم تحرير محضر رقم 6742/ لسنه 2020 جنح إمبابة.



وأمرت النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي على الطفلة بمستشفى التحرير العام بإمبابه وتبين إنها تعانى من حروق بيدها اليسرى وكسر وتمزق في اربطه الساق الايمن وجروح في الوجه وذلك وفقا للكشف الطبي الشامل على الطفل .

ووجهت القباج الشكر للنائب العام وجهود النيابة العامة في تحقيق المصلحة الفضلي للطفلة



وأجرى الفريق دراسة حاله لأسرة الطفلة ساجدة وتبين أن الاب يعمل عامل يوميه في جراج والام ربه منزل وأقرت أنها المسئولة عما حدث للطفلة وهى كانت تطرق الطفلة للجيران لرعايتها ولديها طفل أخر يدعى عبد الله ويبلغ من العمر سنه ونصف.



وتابع الفريق تحقيقات النيابة العامة والتي اصدرت قرارها بحبس والدى الطفلة ساجدة وسحب الطفل عبدالله وعمره عام ونصف أخو الطفلة ساجدة من ولدى وإيداعهما إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة.



كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الفريق لمتابعة حاله الطفلين وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والدعم النفسي لهما تحقيقا لمصلحة الطفل الفضلى.



هذا ويتلقى فريق التدخل السريع شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والاشخاص فأقدى الرعاية والمأوى على الخط الساخن 16439 وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528 وعلى صفحات التواصل الاجتماعي للوزارة.

