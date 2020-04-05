» الإمارات تطلق مبادرة إنسانية للعمالة الوافدة

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الامارات

عمالة وافدة

مبادرة إنسانية

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وهيئة الطيران المدني، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اليوم الأحد، مبادرة "الإجازة المبكرة".

وتهدف المبادرة إلى تمكين من يرغب من المقيمين العاملين في القطاع الخاص من العودة إلى بلدانهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة؛ للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتتيح المبادرة للعاملين في القطاع الخاص تقديم مواعيد إجازاتهم السنوية أو الاتفاق مع المنشآت العاملين لديها على منحهم إجازة من دون أجر.

وتأتي المبادرة في إطار المواقف الإنسانية التي تتبناها قيادة الإمارات، والحرص على تلبية متطلبات المقيمين الراغبين بالعودة إلى بلدانهم، ودعمهم في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ووصول الإجمالي إلى 10 وفيات.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية شفاء 17 حالة وتسجيل 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.


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