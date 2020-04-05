عاجل.. وفاة مسئول ليبي بارز سابقًا بسبب كورونا فى مصر

توفى في القاهرة قبل قليل، رئيس الوزراء الليبي الأسبق، زعيم حزب "تحالف القوى الوطنية"، محمود جبريل، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان جبريل في عمر الـ 69 قد توفي في أحد مستشفيات القاهرة بعد أيام من إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام مصرية أن جبريل توفي بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية، وذلك بعد الإعلان عن دخوله المستشفى يوم 27 مارس الماضي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، بحسب .روسيا اليوم".