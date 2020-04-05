حميات إمبابة: لدينا طريقة لكشف مرضى كورونا دون إجراء تحليل لهم

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كورونا
كورونا
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فيروس كورونا

كشف الدكتور ماهر الجارحي - نائب مدير مستشفى حميات إمبابة - أن المستشفى لديه بروتوكول لمنع انتقال فيروس كورونا داخله من شخص إلى آخر .

وقال "الجارحي" في مداخلة مع برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر التلفزيون المصري: 1500 شخص يأتون للمستشفى يوميا .. بعضهم يشك في إصابته بكورونا .. والبعض الآخر يكشف بشكل طبيعي .. لدينا بروتوكول للتفرقة بينهم.

وأضاف: قد يأتينا شخص مصاب بكورونا لكن لا تظهر عليه الأعراض ، لدينا أطباء مهرة يستطيعون كشف المرض بدقة بدون تحليل .. من خلال سؤال المريض بعض الأسئلة واستخدام سماعة الصدر فقط.

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