"التعليم العالي" عن واقعة "الأورام": مش قادرين نحدد مين مصدر العدوى

05 أبريل 2020 - 06:54 ص

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث معهد الأورام أمر روتيني، للاطمئنان على الأطباء، وتوفير سبل الوقاية.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب: "الدولة لا تتحمل خسارة أي إنسان من المتخصصين المرحلة المقبلة".

وتابع: "لا يوجد أحد على وجه الخليقة يستطيع أن يجتهد ويحدد من نقل عدوى فيروس كورونا لغيره، معقبا: "مش قادرين نحدد من مصدر العدوي خاصة أن 80% من مصابي كورونا لا تظهر عليهم الأعراض، مؤكدًا أنهم يتتبعون كل احتمالات الإصابة، منوهًا بأن التحقيقات هي التي توضح مصدر العدوى بالمعهد القومي للأورام".

ولفت إلى أنهم يجرون تحليلاً للمخالطين للحالات التي ظهرت للاطمئنان عليهم، منوها بأنه تم توفير 1000 كاشف للعاملين بالمعهد للاطمئنان عليهم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم.