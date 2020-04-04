إسبانيا.. رئيس الوزراء يدعو لتمديد "طوارئ كورونا"

04 أبريل 2020 - 10:00 م

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى تمديد حالة الطوارئ المطبقة في عموم البلاد منذ 14 آذار/ مارس الماضي، في إطار مكافحة كورونا.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، السبت، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة في مبنى رئاسة الوزراء في العاصمة مدريد.

وأضاف سانشير إلى أنه سيقدم طلباً إلى البرلمان الأسبوع المقبل لتمديد حالة الطوارئ الوطنية إلى منتصف ليلة 25 نيسان/ أبريل الجاري، للموافقة عليه.

وأوضح "نحن بحاجة إلى تقليل انتشار الفيروس، ولذلك نحتاج إلى مزيد من الوقت".

وبيّن أنهم بدأوا بجني ثمار فرض حظر التجوال المطبق في البلاد.

وأردف "سنهزم الفيروس ولا شك في ذلك، إن فرض حظر التجوال أظهر فائدته، ومع ذلك، ينبغي أن ندرك أن حالة الطوارئ لن تنتهي في غضون 15 يومًا، وسوف تستغرق وقتًا أطول، لكنها ستكون مختلفة".

مضيفا: "سنبدأ في استعادة بعض الأشياء في حياتنا شيئاً فشيئاً، ووفقا للدستور، يمكن للحكومة أن تطلب حالة الطوارئ كل 15 يوما".

وأردف "نحن نواجه أكبر أزمة في حياتنا. يقف الاتحاد الأوروبي الآن عند نقطة تحول، لكننا لا نعرف في أي اتجاه سيذهب".

وارتفعت حصيلة الوفيات بسبب كورونا في إسبانيا إلى 11 ألفا و744، والإصابات إلى 124 ألفا و736.

وتحل إسبانيا ثانيا في قائمة وفيات كورونا عالميا، بعد إيطاليا المتصدرة، تليها الولايات المتحدة وفرنسا.