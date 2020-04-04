آلاف الأطباء: هذا الدواء أفضل علاج حتى الآن لمقاومة «كورونا»

قال آلاف الأطباء حول العالم، إن عقارًا لعلاج الملاريا هو أفضل الأدوية المستخدمة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

واعتبر 37 في المائة من 6200 طبيب من 30 دولة جرى استطلاع آرائهم، أن "هيدروكسي كلوروكوين هو أفضل علاج متوافر حاليًا".

لكن على الرغم من التفاؤل الواضح الذي يحيط بالعلاج، تقول منظمة الصحة العالمية "لا يوجد دليل" على أن أي دواء "يمكن أن يمنع أو يشفي المرض".

غير أنه ومع وفاة آلاف الأشخاص كل يوم، تم منح الأطباء في جميع أنحاء العالم - بما فيها الولايات المتحدة والصين وأوروبا - الضوء الأخضر لعلاج مرضى كورونا بدواء الملاريا.

لكن بريطانيا رفضت استخدامه قبل إجراء تجارب سريرية عليه. وأعلنت هيئة الصحة العامة في إنجلترا قبل أيام، أنها ستطلق أكبر مجموعة من التجارب السريرية في العالم لعلاجات فيروسات التاجية و هيدروكسي كلوروكوين المدرج كأحد العلاجات التي سيختبرها الأطباء".

وكشف الاستطلاع العالمي للأطباء، الذي أجرته "سيرمو"، وهي شبكة تواصل اجتماعي خاصة بالأطباء في الولايات المتحدة و14 دولة أخرى في جميع أنحاء العالم، أن 72% من الأطباء وصفوا الدواء على نطاق واسع لعلاج المرض في إسبانيا.

وقال 53% من الأطباء في إيطاليا إنهم استخدموا الدواء لعلاج الفيروس، وفي الصين تم استخدامه بنسبة 44%.

وأوضح 13% من أطباء بريطانيا الذين شملهم الاستطلاع، أنهم وصفوا "كلوروكوين" لمرضى كورونا، على الأرجح من خلال العيادات الخاصة.

ولم يتم التصويت في الاستطلاع على الأدوية الأخرى التي أثبتت فعاليتها في علاج فيروس كورونا المستجد.

غير أنه تمت ملاحظة أن العلاجات الثلاثة الأكثر شيوعًا التي وصفها الأطباء هي المسكنات بنسبة 56%، و"أزيثروميسين" بنسبة 41%، ومضاد حيوي يستخدم للعدوى البكتيرية، ودواء "هيدروكسي كلوروكوين" بنسبة 33%.

ووصف الرئيس التنفيذي لشركة "سيرمو"، بيتر كيرك نتائج الاستطلاع بأنها "كنز من الأفكار العالمية لصانعي السياسات".

وقال: "يجب أن يكون للأطباء صوت أكبر في كيفية تعاملنا مع هذا الوباء وأن يكونوا قادرين على تبادل المعلومات بسرعة مع بعضهم البعض ومع العالم".

لكن وكالة الدواء الأوروبية حذرت من استخدام العقارين المضادين للملاريا الكلوروكين والهيدروكسيكلوروكين لعلاج فيروس كورونا إلا في حالات الضرورة القصوى.

وقالت الوكالة الأربعاء: "من المهم جدا ألا يستخدم المرضى وفرق الرعاية الطبية المختصة الكلوروكين والهيدروكسيكلوروكين إلا في إطار تجارب سريرية أو في طوارئ وطنية لعلاج كوفيد19".

ولكل من العقارين تأثير جانبي خطير محتمل وخصوًصا عند تناوله بجرعات كبيرة أو إعطائه إلى جانب أدوية أخرى.

وأضافت الوكالة في بيان: "يجب ألا يستخدم العقاران من دون وصفة طبية ومن دون إشراف طبيب. كما يجب عدم إعطاء الوصفات الطبية خارج الاستخدامات المسموح بها إلا لإجراء تجربة سريرية أو ضمن بروتوكولات متفق عليها على مستوى البلد".

وهناك مخاوف أيضًا من نقص وخصوصا في دواء الكلوروكين، الأقل خطورة بين الإثنين والذي يستخدم أيضا لعلاج التهاب المفاصل.